"Вот это агрегат!": россияне ахнули при виде огромного полового органа Цискаридзе

В Сети появился снимок Николая Цискаридзе в окружении молодых парней. Фото вызвало большой ажиотаж.

47-летний Николай Цискаридзе разместил в своем инстаграм-аккаунте в честь Международного дня молодежи серию кадров с парнями. На одном из них звезда балета предстала в белых зауженных брюках. Фасон сделан с акцентом на бедрах, при этом танцор немного склонился, приобнимая своих спутников. Брюки знаменитости сильно обтянули его мужское достоинство, что не осталось незамеченным поклонниками.

Фото быстро разлетелось по соцсетям. В фан-группах ошарашенные россияне решили, что Николай Цискаридзе может составить серьезную конкуренцию другу Сергея Лазарева – Алексу Маниловскому. Ходят слухи, что у блондина 27-сантиметровый половой орган.

В одном из пабликов во "ВКонтакте" снимок вызвал массу комментариев. Авторы поста отметили, что в глаза бросаются не красавцы, с которыми снялся артист, а его пах. "Вот это у него там агрегат!", — говорится в публикации.

Фолловеры начали активно комментировать фото. Женщина восхитились размером мужского достоинства Николая Цискаридзе. Они отметили, что танцор давно славится не только своим атлетичным телом, но и умениями.

Примечательно, что при своих прекрасных физических данных Николай Цискаридзе так пока и не создал семью. Он не любит распространяться о личной жизни, предпочитая рассказывать лишь о своих профессиональных заслугах и талантливых учениках.