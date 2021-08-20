"Затейник": полуголый Цискаридзе растянул "рогатки" взмыленным красавцам

Народный артист России в настоящее время отдыхает вместе с учениками своего Николаевского отряда на морском побережье. Судя по всему, мужчины используют летние деньки не только для отдыха, но и для занятий, и, к тому же, не упускают возможности поделиться со зрителями тем, на что они способны. Накануне Николай Цискаридзе поделился видеороликом с таких необычных каникул в своем иснтаграм-аккаунте.
Знаменитый педагог опубликовал видео, на котором он сам и шестеро молодых красавцев-учеников, облачившись в одни плавки, выходят из пучины морской. Один за другим взмыленные мужчины прямо на песке падают на шпагат, а затем вслед за своим учителем выполняют колесо и другие танцевальные движения.
Поклонники Цискаридзе пришли в полный восторг от увиденного и буквально завалили распахнувших свои "рогатки" красавцев комплиментами.
Фолловеры написали:
"Такое количество Аполлонов одновременно это конечно восхищает" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вот, вы Николай Максимович, затейник", "Это можно смотреть бесконечно!!! Красавцы, как на подбор", "Зарядили на весь день!!!", "Брависсимо!"Теперь я видел все", "Это лучшее ,что я видела за последнее время".
Народный артист РФ определенно умеет по-хорошему шокировать зрителя. Ранее Николая Цискаридзе и вовсе засняли на улице голым.
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