"Затейник": полуголый Цискаридзе растянул "рогатки" взмыленным красавцам

Николай Цискаридзе вместе со своими учениками устроил восхитительное шоу прямо на пляже.

Народный артист России в настоящее время отдыхает вместе с учениками своего Николаевского отряда на морском побережье. Судя по всему, мужчины используют летние деньки не только для отдыха, но и для занятий, и, к тому же, не упускают возможности поделиться со зрителями тем, на что они способны. Накануне Николай Цискаридзе поделился видеороликом с таких необычных каникул в своем иснтаграм-аккаунте.

Знаменитый педагог опубликовал видео, на котором он сам и шестеро молодых красавцев-учеников, облачившись в одни плавки, выходят из пучины морской. Один за другим взмыленные мужчины прямо на песке падают на шпагат, а затем вслед за своим учителем выполняют колесо и другие танцевальные движения.

Поклонники Цискаридзе пришли в полный восторг от увиденного и буквально завалили распахнувших свои "рогатки" красавцев комплиментами.

Фолловеры написали:

"Такое количество Аполлонов одновременно это конечно восхищает" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вот, вы Николай Максимович, затейник", "Это можно смотреть бесконечно!!! Красавцы, как на подбор", "Зарядили на весь день!!!", "Брависсимо!"Теперь я видел все", "Это лучшее ,что я видела за последнее время".

Народный артист РФ определенно умеет по-хорошему шокировать зрителя. Ранее Николая Цискаридзе и вовсе засняли на улице голым.