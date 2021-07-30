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Шоу-бизнес
Подруга шокировала россиян интимным фото с Цискаридзе

Подруга шокировала россиян интимным фото с Цискаридзе

В Сети горячо обсуждают снимок с Николаем Цискаридзе, которым поделилась его приятельница – журналистка Алена Долецкая.
прочитано 661 раз

Артист балета вместе с подругой наслаждается отдыхом в Грузии. Алена опубликовала в своем инстаграм-аккаунте довольно интимный кадр у моря.

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Цискаридзе засветился с юным танцором

Поклонники Николая Цискаридзе уже заподозрили, что танцор закрутил с журналисткой роман. Однако сомнительно, что это правда, ведь друзья часто вместе работают. Забавный смелый снимок, на котором хореограф стоит спиной к фотографу, вызвал неоднозначную реакцию публики.

Дело в том, что на переднем плане фото в подробностях видна паховая зона Николая Цискаридзе. Многие пришли в шок от такого ракурса. "И что увидели хорошего? Фи...", "Не самое лучшее фото", "Алена, при всем уважении к вам, композиция на фото – отстой, извините", – раскритиковали кадр подписчики.

Сама же Алена Долецкая посчитала фото романтичным и милым. К слову, ни она, ни артист балета не отреагировали на негативные комментарии.

Отметим, что 47-летний Николай Цискаридзе до сих пор не женат. Официально у него нет детей. О личной жизни танцора известно очень мало, поскольку он держит ее в тайне.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 14:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

комментарии

Ответить:

Гость818690
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уважаю николая максимовича и как артиста балета, и как образованого, честного интеллектуала, но зачем нужно было делатъ его приятелънице такой неприятный снимок не с точки зрения ракурса, а с точки зрения неуважения к великому артисту, которого мы видим в полёте, в страстном и ритмичном танце, но не в налипшей галъке между ног, в пошлятине, растиражированой долецкой
128765
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оно ж радужного цвета это Цискаридзе, какой роман ?
1

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