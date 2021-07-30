Подруга шокировала россиян интимным фото с Цискаридзе

Артист балета вместе с подругой наслаждается отдыхом в Грузии. Алена опубликовала в своем инстаграм-аккаунте довольно интимный кадр у моря.
Поклонники Николая Цискаридзе уже заподозрили, что танцор закрутил с журналисткой роман. Однако сомнительно, что это правда, ведь друзья часто вместе работают. Забавный смелый снимок, на котором хореограф стоит спиной к фотографу, вызвал неоднозначную реакцию публики.
Дело в том, что на переднем плане фото в подробностях видна паховая зона Николая Цискаридзе. Многие пришли в шок от такого ракурса. "И что увидели хорошего? Фи...", "Не самое лучшее фото", "Алена, при всем уважении к вам, композиция на фото – отстой, извините", – раскритиковали кадр подписчики.
Сама же Алена Долецкая посчитала фото романтичным и милым. К слову, ни она, ни артист балета не отреагировали на негативные комментарии.
Отметим, что 47-летний Николай Цискаридзе до сих пор не женат. Официально у него нет детей. О личной жизни танцора известно очень мало, поскольку он держит ее в тайне.
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