"Все вместе спали в одной кровати": Барановская рассказала о сексе с женатым

Телеведущая Юлия Барановская откровенно рассказала о том, что продолжала отношения с бывшим мужем Андреем Аршавиным.





Телеведущая Юлия Барановская была в отношениях с российским футболистом Андреем Аршавиным девять лет. Их брак не был официально зарегистрирован. От него она родила троих детей. Когда Барановская была беременна третьим ребенком, Аршавин загулял с журналисткой Алисой Казьминой. В итоге с Барановской он расстался и женился на новой пассии. Но девять лет не картошка – не выкинешь в окошко. Поэтому Аршавин еще долго не мог окончательно расстаться с бывшей. Об этом рассказала Юлия Барановская в своей книге "Все к лучшему".

По словам телеведущей, Казьмина и ее муж были вхожи в их с Аршавиным компанию. Однажды Алиса пришла к ним на Новый год и вела себя так развязно, что ее чуть не выставили с вечеринки.

Когда Аршавин бросил свою семью, он уже крутил роман с Казьминой несколько лет, пишет Барановская. В итоге он бросил мать своих троих детей, а на журналистке женился. Это был его первый брак.

Однако на этом их связь с Юлией Барановской не закончилась. Телеведущая рассказала, что Андрей Аршавин, будучи уже чужим мужем, приезжал к ней и изливал душу. Пара встречалась в отеле, у них неоднократно был интим. Футболист якобы жаловался Барановской, что живет не своей жизнью.

"Когда он забрал детей и привез их в отель, мы все вместе спали в одной кровати. Если мы с Андреем хотели побыть вдвоем, то уходили в ванную, как раньше", – пишет телеведущая.

Напомним, отношения Андрея Аршавина и Алисы Казьминой тоже развалились. Брак распался в 2019 году. Журналистка родила футболисту дочь. По словам Алисы, спортсмен изменял ей.