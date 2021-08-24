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Шоу-бизнес
"Все вместе спали в одной кровати": Барановская рассказала о сексе с женатым

"Все вместе спали в одной кровати": Барановская рассказала о сексе с женатым

Телеведущая Юлия Барановская откровенно рассказала о том, что продолжала отношения с бывшим мужем Андреем Аршавиным.

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Телеведущая Юлия Барановская была в отношениях с российским футболистом Андреем Аршавиным девять лет. Их брак не был официально зарегистрирован. От него она родила троих детей. Когда Барановская была беременна третьим ребенком, Аршавин загулял с журналисткой Алисой Казьминой. В итоге с Барановской он расстался и женился на новой пассии. Но девять лет не картошка – не выкинешь в окошко. Поэтому Аршавин еще долго не мог окончательно расстаться с бывшей. Об этом рассказала Юлия Барановская в своей книге "Все к лучшему".

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

По словам телеведущей, Казьмина и ее муж были вхожи в их с Аршавиным компанию. Однажды Алиса пришла к ним на Новый год и вела себя так развязно, что ее чуть не выставили с вечеринки.

Когда Аршавин бросил свою семью, он уже крутил роман с Казьминой несколько лет, пишет Барановская. В итоге он бросил мать своих троих детей, а на журналистке женился. Это был его первый брак.

Однако на этом их связь с Юлией Барановской не закончилась. Телеведущая рассказала, что Андрей Аршавин, будучи уже чужим мужем, приезжал к ней и изливал душу. Пара встречалась в отеле, у них неоднократно был интим. Футболист якобы жаловался Барановской, что живет не своей жизнью.

"Когда он забрал детей и привез их в отель, мы все вместе спали в одной кровати. Если мы с Андреем хотели побыть вдвоем, то уходили в ванную, как раньше", – пишет телеведущая.

Напомним, отношения Андрея Аршавина и Алисы Казьминой тоже развалились. Брак распался в 2019 году. Журналистка родила футболисту дочь. По словам Алисы, спортсмен изменял ей.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 августа 2021, 13:31 Источник: "Все к лучшему" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость835375
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О детях бы этот танк подумал - какая грязь
Гость841045
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Гость834364
Истеричка похабная,брак Аршавин ей так и не предложил-хотя и любил наверное,но она в Лондоне вела себя нагло,невоспитанно,Для россиского тв самое то....Устроилась.
Самое неприятное в этой истории то, что Барановская будучи иждивенкой в Аршавина и рожая детей для удержания его около себя сейчас учит других КАК НАДО ЖИТЬ и ведет себя на передаче ОТВРАТИТЕЛЬНО И ВЫСОКОМЕРНО.
Гость834364
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Истеричка похабная,брак Аршавин ей так и не предложил-хотя и любил наверное,но она в Лондоне вела себя нагло,невоспитанно,Для россиского тв самое то....Устроилась.
Гость840972
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Высокие,высокие отношения!
Гость835007
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И не стыдно такое писать? Все никак не отлепится от Аршавина! И это все будут читать ее дети, ПОЗОР такой мамаше!
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