"Страна оценит!": в Москве появится музей Филиппа Киркорова

"Я многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума, – признается певец. – Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому я столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег!"
Со временем одежды у Киркорова стало так много, что она начала "выживать" его из дома. И шикарная квартира на Таганке в итоге превратилась в огромную гардеробную. Тогда певец решил продавать вещи, которые уже не носит – открывал реальные и виртуальные магазины.
"Но есть у меня наряды с которыми никогда расстанусь, например, отделанная зеркалами куртка пойдет в мой музей, – заверил Филипп. – Я же не вечный!"
Правда, с помещением, где откроется именной музей, артист еще не определился. Да и время пока, кажется, есть – артисту всего 54 года. Знает уже сейчас знает, что это не будет та самая квартира на Земляном валу столицы, где он жил с Аллой Пугачевой. Хотя там и 260 "квадратов! "Там живут совсем другие воспоминания, которые там же и умрут. – пояснил он. – Там прошли мои самые счастливые годы, можно сказать – намоленное место".
Открыть собственный музей Киркорова сподвигла поездка в музей группы АВВА в Стокгольме. "Я думаю, страна оценит!" – улыбается Филипп.
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Зависимость от сосудосуживающих средств
Санкции закончились.
что такого в афганистане?
инопланетяне в кемерово
Надо ли пороть детей?
Как лечить нервы
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
как сбросить вес