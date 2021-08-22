"Страна оценит!": в Москве появится музей Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров – главный модник на нашей эстраде. Он обожает красивые дизайнерские вещи! И тратит на них кучу денег. А что король российской эстрады делает с одеждой, которую больше не носит? Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру" за кулисами конкурса "Новая волна" в Сочи, которая проходит при поддержке "Магнита".

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