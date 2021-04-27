Гагарина прекратила выступать из-за плохого самочувствия

День назад артистка давала концерт в Челябинске. Во время эмоционального исполнения одной из своих композиций она широко раскинула руки, а затем резко согнулась из-за сильной боли. Полина Гагарина не смогла сразу продолжить и петь, и помощник увел ее со сцены.
Некоторые поклонники сначала поняли, что произошло, и даже подумали, что это была часть номера. Видео инцидента попало в Интернет. Вскоре звезда вернулась на сцену и рассказала, что ее побеспокоила старая травма – из-за сильного размаха руками Гагарина вывихнула плечо.
Справившись с болью, исполнительница продолжила выступление и с полной отдачей отработала весь концерт. После случившегося Гагарина не стала прерывать гастрольный тур и уже на следующий день выступила в Екатеринбурге – об этом сообщил Life.ru.
Также вчера Полина Гагарина праздновала день рождения своей дочери Мии, которой исполнилось четыре года. Певица оберегает дочь от излишнего внимания и не планирует показывать публике ее лицо до тех пор, пока девочка сама этого не захочет. Отцом девочки является бывший муж артистки – фотограф Дмитрий Исхаков. Пара рассталась не в самых лучших отношениях, но Полина Гагарина поддерживает общение в экс-супругом ради подрастающей наследницы.
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