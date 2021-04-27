Гагарина воссоединилась с бывшим мужем ради дочери

Накануне дочери Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова Мии исполнилось четыре года.

После расставания бывшие супруги продолжают воспитывать свою девочку. Несмотря на напряженные отношения, пара вместе отпраздновала днем рождения малышки. В личном блоге Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию, которая была сделана спустя некоторое время после появления дочери на свет. Экс-супруг Полины Гагариной стоит на с букетом цветов в руке рядом с сердцем, нарисованным на асфальте. В центре красуется надпись: "Мия".

По словам фотографа, его девочка – совершенно удивительная и чудесная. Как он отметил, после рождения дочери для него многое началось будто сначала и обрело смысл. Дмитрий Исхаков подчеркнул, что у Мии прекрасное чувство юмора и пытливый ум.

Как оказалось, на день рождения малышка получила несколько интересных подарков: микроскоп, фотоаппарат и мопед. В личном блоге он похвастался первым снимками, которые девочка сделала с помощью новых вещей. Экс-супруг Гагариной надеется, что Мия вырастет и станет ученым.

Певица в своем инстаграм-аккаунте опубликовала видео с празднования дня рождения дочери. В честь важной даты родители украсили комнату малышки розовыми шарами и фигурками Минни Мауса. Правда, судя по всему, Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем только онлайн, ведь в настоящее время звезда находится на гастролях по России.