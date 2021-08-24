Одно лицо: сын Миддлтон превратился в копию знаменитого родственника

Старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джорджу месяц назад исполнилось восемь лет.

В одном из последних интервью принц Уильям признался, что маленький Джордж все больше напоминает ему принца Гарри – мысли о младшем брате чуть ли не каждый раз возникают в голове отца, когда тот смотрит на сына. Более того, принц Уильям и Кейт Миддлтон уже понимают, что их сын вырастет настоящим бунтарем – прямо как его знаменитый дядя.

Пока восьмилетний мальчик позволяет себе довольно дерзкие выходки, даже не понимая своего положения, а ведь он третий в очереди на престол. Поведение будущего короля порой шокирует родителей, но, вспоминая свое собственное детство, герцог Кембриджский понимает, что принц Гарри вел себя также. Таким образом, Джордж стал копией дяди не только внешне.

Как сообщила "ЭГ", помимо герцога Сассекского, восьмилетний принц напоминает его отцу и покойную принцессу Диану. Мальчик, как и его покойная бабушка, очень любит танцевать.

Кстати, определенной дерзостью отличается и другая наследница Кейт Миддлтон – принцесса Шарлотта. Пару лет назад по всему миру разлетелось фото девочки с высунутым языком – шаловливая малышка показала фотографам язык, когда ее мать попросила всего лишь помахать им ручкой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон публично осмеяли.