Сына принца Уильяма и Миддлтон публично обсмеяли: Оставьте ребенка в покое!

В последнее время королевская семья все чаще оказывается втянутой в скандалы. Теперь на экранах появился новый сериал.

На одном из каналов началась трансляция нового сериала "Принц". Главным героем ленты стал наследник престола, сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В сериях затрагивают не только мальчика, но и его родителей. Однако больше всего сценаристы возмутили публику тем, что высмеивают восьмилетнего ребенка.

К удивлению многих, новое телешоу не поддержал и автор последней биографии принца Гарри и Меган Маркл, Омид Скоуби. Журналист посмотрел трейлер и возмутился. Он отметил, что королевскую семью пытаются унизить и обсмеять постоянно, но вплетать в эти интриги маленького мальчика – недопустимо. Скоуби подчеркнул, что понимает: его мнение не поддержит большинство.

Однако он оказался неправ. Возмущенные жестоким сценарием пользователи "Твиттера" один за другим принялись высказываться и вставать грудью за маленького принца Джоржа. Они отметили, что ребенка стоило бы оставить в покое, вне зависимости от деятельности родственников.

"Ужасно, недопустимо", "Кто вообще это придумал? Перешли все границы", "Это ужасно! Он не выбирал, в какой семье родиться", "Почему всегда дети в центре? Никто не следит", "Надо закрыть шоу", "Это неприемлемо!" – возмутились комментаторы. Журналист опубликовал цитаты в своем аккаунте в соцсети.

