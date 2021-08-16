В непростых отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон произошла неожиданность

Отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон заметно улучшились в последнее время. Герцогини даже планируют запустить совместный проект.

Матери наследников королевской семьи очень сблизились после рождения Лилибет, дочки Меган Маркл и принца Гарри. Опытная мама троих детей делится с герцогиней Сассекской полезными советами, на этой почве они стали много общаться. Недавно в прессе появилась информация о том, что монаршие особы собираются снять совместный документальный фильм для Netflix. Инсайдер сообщил, что "Меган поговорила с Кейт о сотрудничестве", та охотно согласилась. Проект расскажет о добровольческой деятельности герцогини Кэтрин.

Напомним, отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон испортились после того, как принц Гарри и герцогиня Сассекская отказались от исполнения королевских обязанностей и дали скандальное интервью на шоу Опры. Однако появление на свет племянницы растопило лед.

Ранее внук королевы Елизаветы с супругой громко покинул монаршую семью по причине того, что обстановка очень давила на них. Новым занятием пары стала работа с Netflix. Они подписали контракт на разработку контента для сервиса. Первый расскажет о соревнованиях для военных с инвалидностью, которые придумал принц Гарри. Также в разработке сериал с пилотным названием "Жемчужина".