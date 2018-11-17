Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Кейт познакомилась с принцем Уильямом. Это было в 2002 году. Во время студенческих каникул принц Уильям и Кейт путешествовали вместе, а в 2003 году девушка была в числе небольшого количества близких друзей приглашена на 21-й день рождения принца. Официально парой они стали только спустя два года.
В 2007 году влюбленные едва не расстались навсегда. Принц уехал в учебный военный лагерь в графстве Дорсет, а Кейт осталась жить в Лондоне. Лишь спустя несколько месяцев Уильям одумался и возобновил отношения с Миддлтон.
Весь мир обомлел, когда Уильям подарил Кейт обручальное кольцо покойной принцессы Дианы. Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. Герцог и герцогиня Кембриджские уже семь лет счастливо женаты и имеют троих прекрасных детей – Джорджа, Шарлотту и Луи.
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