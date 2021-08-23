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Шоу-бизнес
Всплыли данные о главном мужчине в жизни затворницы Кабаевой

Всплыли данные о главном мужчине в жизни затворницы Кабаевой

Алина Кабаева родилась в семье талантливого спортсмена, что во многом предопределило ее успешную судьбу.
прочитано 543 раза

Главный мужчина в жизни практически любой девочки – это, конечно же, ее отец. Что касается прославленной гимнастки, что это ее папа – Марат Вазыхович Кабаев. У будущего отца чемпионки с детства была тяга к спорту, а именно – к футболу. Еще в юности он играл в "Трудовых резервах", а в 19 лет – уже в команде "Пахтакор", где удостоился звания лучшего бомбардира. В качестве атакующего полузащитника Кабаев играл за молодежную сборную Советского Союза. Таким образом, имя этого человека известно не только благодаря Алине Кабаевой.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

После завершения карьеры игрока Марат Вазыхович стал тренером и параллельно с воспитанием собственных дочерей с полной самоотдачей принялся за воспитание нового поколения талантливых футболистов.

В последние годы мужчина занимается бизнесом. Он живет в Татарстане, где сегодня считается едва ли не главным предпринимателем республики. Недавно мужчина даже запустил благотворительный проект для помощи начинающим коллегам. Отец спортсменки решил на безвозмездной основе помогать представителям малого и среднего бизнеса, у которых нет возможности получить ссуду в банке.

Как сообщила "ЭГ", главный мужчина в жизни Алины Кабаевой еще несколько лет назад развелся в матерью гимнастки – бывшей баскетболисткой Любовью Михайловной. Сейчас бывшая жена Кабаева живет в Москве, а о его личной жизни почти ничего неизвестно. Сама гимнастка тоже ведет затворнический образ жизни и ничего не рассказывает о своих родителях.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что россиян поразили постыдные факты из жизни Алины Кабаевой.

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Алина Кабаева. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2021, 21:25 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

комментарии

Ответить:

Гость830767
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ну канешн отец
мывсёпонили
про плюгавого и мелкого то нельзя
1

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