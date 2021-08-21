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Шоу-бизнес
Россияне ахнули от постыдных фактов из жизни Кабаевой: Грязные сплетницы

Россияне ахнули от постыдных фактов из жизни Кабаевой: Грязные сплетницы

Алина Кабаева разрушила карьеру талантливой ученицы Ирины Винер. Гимнастка не выдержала конкуренцию.
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Совсем недавно появились подробности в ссоре между Яной Батыршиной и Ириной Винер-Усмановой. Причиной стала Алина Кабаева – Олимпийская чемпионка и звезда мировой художественной гимнастики.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

30 лет назад Ирина Винер уехала жить в Москву из Ташкента. Она привезла с собой девочку Яну – надежду художественной гимнастики. Усманова всячески помогала своей подопечной. Путь Винер и Батыршиной был очень тяжелым, но плодотворным. Спортсменка собирала множество наград и уверенно шла к Олимпийскому золоту.

Их союз распался в 1999 году, когда в группу пришла Алина Кабаева. Яна не смогла находится в одном зале с более сильной спортсменкой. "Новенькая" могла выдерживать любые нагрузки и удивляла всех своими результатами. Яне это пришлось не по душе и она покинула группу Винер, заявив, что она единственная из всех девочек, кто говорит педагогам правду – об этом сообщило издание Woman.ru.

Если Яна Батыршина уже во взрослом возрасте дала несколько интервью, где рассказала свою точку зрения, то Алина Кабаева до сих пор никаких комментариев не дает.

В Сети поклонники разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает Кабаеву, кто-то считает ее поведение неприемлемым.

"Кабаева гимнастка от Бога! Хотя нервы и подвели на Олимпиаде!", "Насчет Батыршиной – это жрать сладкое, ничего не делать и кричать: "Ой...спина болит", "Кабаева жополизка. И матушка ее такая", "Винер вытягивала своих любимиц", " Что вы все носитесь с этой Кабаевой, да Ирина Чащина поталантливее будет и где она?", "Сколько гадости из злости и зависти можно узнать", "Кабаева до теперешней жизни давно доказала всем, что она трудоголик!", "Грязные сплетницы порочат не эти личности, а тех кто это печатает", – написали в комментариях.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
21 августа 2021, 12:07 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

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