Топалов признался в нелюбви к традиционным отношениям

Певец Влад Топалов признался, что ему не нужна жена.

Российский певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко в браке уже два года. Они поженились в Италии в 2019 году. Тодоренко часто признается поклонникам, что не видит смысла жизни без мужа и ребенка. А вот Топалов, судя по всему, так не думает.

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В своем инстаграм-аккаунте Влад Топалов признался, что ему не интересны обычные семейные отношения. Он видит в них нечто большее.

Бывший солист группы "Smash!" предался философским размышлениям на тему того, какими должны быть идеальные отношения мужчины и женщины. Как выяснилось, он довольно самоотверженно ведет себя в качестве мужа и даже готов променять карьеру на отношения. Но есть одно "но".

"Мне не нужна жена! Мне нужен родной человек!" – написал Топалов.

Чаще всего, по словам певца, муж и жена совершенно разные люди, и между ними нет настолько сильного взаимопонимания. Это приводит к ссорам и обидам. Родственные же души все делают иначе. В этом и заключается секрет семейного счастья.

Поклонники поддержали идею Влада Топалова. Они отметили, что певец проявляет себя как замечательный отец и муж. Многие поклонницы написали, что тоже хотят встретить такого мужчину, как он.