"Я бы все купил и издал": адвокат о попавшей в чужие руки интимной переписке Пугачевой

На днях в Сети появилась информация о том, что любовная переписка Аллы Пугачевой с Александром Стефановичем может стать достоянием общественности. Добровинский рассказал, что второй муж Примадонны лично предлагал ему стать обладателем архивов.
Дело в том, что Добровинский помимо адвокатской деятельности занимается коллекционированием. Помимо романтической переписки Аллы Пугачевой с Александром Стефановичем, у него могут оказаться фото ее бывшего мужа. После смерти кинорежиссера переписка по праву может достаться новому хозяину, и дальше ее судьбой будет распоряжаться уже он.
Добровинский рассказал, что Стефанович как-то раз заикнулся о том, что отдаст ему все письма и фотографии звезды. Это произошло несколько лет назад. Друзья отмечали день рождения кинорежиссера в ресторане. На мероприятии были Никас Сафронов и многие другие звезды.
Александр Добровинский отметил, что Александр Стефанович хотел доверить ему свои ценные архивы, так как он был уверен, что друг во всем правильно разберется и опубликует то, что надо.
"Честно говоря, я бы все купил и издал", – сказал Добровинский в беседе с 5-tv.ru.
Ранее сообщалось, что в интимных письмах певица Алла Пугачева писала своему супругу Александру Стефановичу, что уйдет от него в случае измены.
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