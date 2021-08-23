Бузова сказала "Да" своему "новому парню"

Недавно экс-ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова вернулась со съемок из Африки, где она работала со звездами в экстремальных условиях. Поющая ведущая и актриса стала ведущей нового шоу сразу после отказа от скандального реалити. Не успев отойти от бесконечных съемок, Бузова сразу окунулась в новую работу.
В своем "Инстаграм" она показала кадры очередного социального клипа. В новом ролике Ольга Бузова рассказывает о непростых любовных отношениях, в которых один из партнеров навязывается и ведет себя как токсичная личность. На кадрах видео снялся астраханец Николай Алаторцев. Он предлагает своей девушке по сценарию посмотреть фильм, и она говорит ему "Да".
Он работал с продакшн-студией, которая производит популярные в соцсетях вайны и социальные ролики. По словам мужчины, ему очень понравилось работать с Ольгой Бузовой. От встречи с ней он остался под впечатлением.
"Оля красивая, худенькая, позитивная, с отличным чувством юмора и очень вкусно пахнет. Я немного жалею, что забыл спросить, какой у нее парфюм", – с восхищением рассказал Алаторцев.
Также харизматичный астраханец отметил, что Ольга Бузова показалась ему улыбчивой и бесконечно энергичной. По его словам, она может находиться в ресурсе 24 часа в сутки.
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