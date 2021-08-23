Располневшая Наталья Фриске честно ответила на вопрос о беременности

Наталья Фриске предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. Например, сестра знаменитой певицы тихо и без публичных скандалов развелась с сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. Встретив нового мужчину, она лишь спустя некоторое время рассказала об этом поклонникам.
Недавно Наталья поделилась в своем инстаграм-аккаунте свежими снимками с возлюбленным Александром Титовым. Кадры были сделаны в Санкт-Петербурге – на берегу Финского залива. "С – счастье" – скромно подписала фотографии Фриске.
Подписчики обратили внимание, что Наталья поправилась, а некоторые разглядели округлившийся живот. Интернет-пользователи предположили: Фриске ждет ребенка. Один из них решил напрямую спросить об этом знаменитость: "Вы в положении?". Она же честно ответила: "Нет, просто поправилась сильно. Жрать мне нужно меньше".
Напомним, однажды Наталья была беременна, однако она потеряла ребенка. Виной тому был сильный стресс, который испытывала Фриске из-за смерти сестры и скандала с телеведущим Дмитрием Шепелевым.
Ранее Наталья Фриске опубликовала в "Инстаграм" редкие кадры своей покойной сестры, почтив ее память. Попавшее в Сеть видео тронуло интернет-пользователей. Некоторые не смогли сдержать слез.
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