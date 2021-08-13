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Сериалы
Приписка мелким шрифтом: звезда "Маргоши" сообщила о махинациях с документами в театре Меньшикова

Приписка мелким шрифтом: звезда "Маргоши" сообщила о махинациях с документами в театре Меньшикова

Актриса Мария Бортник попала под сокращение.
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Звезда сериала "Маргоша" Мария Бортник пришла работать в театр Ермоловой 18 лет назад. В 2006 году с актрисой заключили трудовой договор, а в 2008-м дали повышение – Мария получила высшую категорию.

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 Олег Евгеньевич Меньшиков

Олег Евгеньевич Меньшиков актер, режиссер

Недавно Бортник пришло письмо на портале госуслуг. Руководство театра уведомляло знаменитость, которая в тот момент находилась в отпуске, об увольнении. 30 сентября последний рабочий день Марии Бортник.

Звезда "Маргоши" попала под сокращение труппы. Худрук Олег Меньшиков избавляется от артистов, которые много лет проработали в театре. Бортник и другие лишившиеся мест актеры пишут в различные инстанции, открыто обращаются к Меньшикову за разъяснениями. В ответ – тишина.

В свежем интервью Мария Бортник рассказала, что ей и другим артистам театра нечестным путем снизили квалификацию. В 2015 году Марии, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, дали новый договор. Артистка подписала его не вникая. Позднее выяснилось, что документ содержал приписку мелким шрифтом, из которой следовало, что она теперь "актриса драмы первой категории".

По словам Бортник, оснований лишить ее высшей категории у Меньшикова не было. Для разжалования требуются весомые причины, например, утеря профессиональных навыков. Более того, решение о понижении в должности принимает не художественный руководитель, а специальная квалификационная комиссия. Звезда "Маргоши" подчеркнула, что за годы службы в театре ни разу не получила выговора, не слышала критики от руководства.

Из-за махинаций с документами Мария Бортник понесла материальный ущерб. Он равен разнице между окладами высшей и первой категории, умноженной на период с 2015 года по настоящее время.

Актриса подчеркнула, что снижение квалификации произошло не только у нее. Все те, кого сейчас сокращают, в 2015 году были понижены в должности.

Мария Бортник уверена, что Олег Меньшиков заранее готовился к сокращению. По словам актрисы, худрук ждал, когда его предшественника Владимира Андреева не станет. Владимир Алексеевич, считает Мария, не допустил бы массового увольнения актеров.

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Кадр из сериала "Кодекс чести-3" (2006)
Автор: 13 августа 2021, 11:34 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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