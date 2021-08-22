Апина обнажилась на кухне накануне дня рождения

В понедельник, 23 августа, Алена Апина отпразднует 57-летие. Артистка показала, как готовится к празднику.

Бывшая участница "Комбинации" поделилась в своем блоге снимком в ночной сорочке с растрепанными волосами, в руках у артистки емкость с вареными яйцами. Очевидно, звезда появилась в Сети сразу после пробуждения. Накануне дня рождения Алена Апина решила поразмышлять на тему возраста. "Завтра я стану старше и это нормально! Это естественно! И нет тут никакой трагедии! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не унывает артистка.

Певица уверена, что нужно наслаждаться жизнью и любить себя. Апина довольна собой и своей жизнью, именно поэтому она обнажилась до спального костюма накануне очередной некруглой даты. Подписчики поддержали Алену, отметив ее молодость и харизму. "Вы отлично выглядите! Вы позитивны и прекрасны! Возраст всего лишь цифра", "Прекрасна и шикарна", "Была звезда звездой и остаешься", "Очень красивая женщина", – написали поклонники.

Ранее Алена Апина поразила фанатов потрясающей фигурой после пластики. Звезда не скрывает, что пользуется помощью хирургов и не гнушается убирать лишнее. Процедуры определенно идут певице на пользу. Такой фигуре на шестом десятке можно только позавидовать. Образ малярши пришелся поклонникам по вкусу: "Вы бомба".