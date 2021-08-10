"Восторг!": 56-летняя Апина решилась на откровенную фотосессию

Накануне 56-летняя певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте целую серию провокационных снимков. На черно-белых фото артистка запечатлена в нижнем белье на постели. На одном из кадров Алена Апина даже предстала топлес, продемонстрировав крепкую грудь, правда, при этом звезда сидит боком к зрителям.
Под снимками певица призналась, что просто не может не поделиться такими красивыми кадрами. В качестве хештегов Апина использовала фразы "скоро 57" и "сам дурак", свидетельствующие о ее готовности к критике. Однако поклонники певицы не стали ругать знаменитость за откровенность, а наоборот – осыпали комплиментами.
Восхищенные фолловеры Апиной написали:
"Очень красиво ! Женственно" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Восторг!!!", "Кайфовая", "Великолепно", "Шикарная", "Красиво очень".
Алена Апина не скрывает, что для создания своей красоты она обращалась к пластическим хирургам. От природы женщина не могла похвастаться гармоничными пропорциями, однако хотела иметь фигуру типа "песочные часы", которая предполагает узкую талию и широкие бедра. Специалисты помогли звезде достичь своего идеала. После недавней операции Алена Апина не стесняется показывать свою великолепную фигуру всяческих без прикрас.
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