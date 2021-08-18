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Шоу-бизнес
Откачавшую жир Апину облизали с ног до головы: Ух

Откачавшую жир Апину облизали с ног до головы: Ух

Бывшая солистка группы "Комбинация" с радостью демонстрирует поклонникам свою подтянутую фигуру. На этот раз она выбрала крайне необычный способ.
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Алена Апина не скрывает того, что обращалась к хирургам, чтобы привести тело в такую форму. при этом она тщательно следит за своим рационом и не забывает про спорт. Поклонники то и дело интересуются у артистки, что нужно делать, чтобы в 56 иметь такую же фигуру, и свои методы она не держит в тайне.

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Артистка опубликовала новый снимок в образе эротичной малярши и рассказала, что в ее доме, наконец, завершился ремонт. Певица облачилась в короткие джинсовые шорты, белую рубашку, завязанную на груди, кепку и резиновые тапочки. Она пообещала показать поклонникам, как теперь выглядят апартаменты, и сообщила, что ожидает гостей.

Исполнительница поинтересовалась у поклонников, на что похожа тень на стене. Пользователи воодушевленно принялись писать собственные предположения. Однако еще сильнее их впечатлила сама Алена Апина на фото. Они восхитились ее красотой.

"Красотка", "Богиня", "Ух, какая женщина", "Вы бомба", "Алена, какая Вы классная", "Алена все такая же, как и в моих детских девяностых! Песни все знала наизусть, с подружками на лавочке распевали. Где растут молодильные яблочки?", "Вы с этими шпателями похожи на Уму Турман из фильма "Убить Билла", "Вау!" – писали поклонники.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 11:13 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику

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