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Шоу-бизнес
"Замечательная пара": Успенскую заметили в объятиях молодого блондина

"Замечательная пара": Успенскую заметили в объятиях молодого блондина

Любовь Успенская выложила "сториз", которая удивила поклонников. Певица обнимает своего молодого помощника.
прочитано 49 раз

О Любови Успенской в очередной раз начало ходить множество слухов. Певице не привыкать, она часто становится главным поводом для обсуждения. На этот раз причиной стала "сториз", которую исполнительница хитов "К единственному нежному", "Зачем играешь ты со мной", "Горький шоколад" и "Колесо фортуны" выложила в свой аккаунт в "Инстаграме".

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

На снимке артистка была запечатлена со своим помощником Русланом Гулиамовым. Молодой человек занимается продвижением социальных сетей звезды.

На фотографии парень нежно обнял Любовь Успенскую, которая прилегла к нему на плечо. Знаменитость предстала в черном блестящем платье и высоких сапогах. Коллега же музыканта оделся достаточно просто. Он выбрал черные брюки и самую простую темную футболку.

"Какого красавчика себе Люба отхватила", "Замечательная пара", "Отлично смотритесь вместе" – одобрили фанаты выбор любимой певицы.

Находятся ли звезда и помощник в отношениях на самом деле – никому не известно. Успенская никак не комментирует слухи.

Напомним, что артистка была замужем уже четыре раза. Ни один ее брак не был счастливым.

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Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
22 августа 2021, 18:07 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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