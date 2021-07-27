"Ты ли это?": высохшая Долина привела Успенскую в шок

Светское мероприятие с участием Стивена Сигала прошло в усадьбе "Тайны Рублева". Оно собрало многих знаменитостей. В частности, в этот вечер в свет вышли недавно помирившаяся с дочерью Любовь Успенская и Лариса Долина.
Королева российского шансона, увидев сильно преобразившуюся коллегу, чуть не потеряла дар речи. "Ты ли это?!", – ахнула звезда. Довольная тем, какой эффект произвела на певицу, Лариса Долина гордо заявила: "А кто же?".
Отметим, 65-летняя исполнительница долго боролась с лишними килограммами, но это не приносило существенного результата. Только недавно, после обращения к профессиональному диетологу, Лариса Долина добилась желаемого. Она сильно похудела и обрела фигуру мечты: стройную и подтянутую. Правда, некоторые хейтеры считают, что знаменитость совсем высохла и советуют артистке набрать пару-другую килограммов.
Ранее Лариса Долина рассказывала, что специалист по результатам анализов посоветовала ей не есть фрукты и ягоды, поскольку там есть сахар. К слову, ходят слухи, что такое кардинальное преображение артистки связано не только с диетой, но и с тем, что исполнительница влюбилась.
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