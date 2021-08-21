"Можно поздравить": появилась информация о беременности Серябкиной

В последнее время певица часто выходит в свет в объемных нарядах. Не осталось незамеченным пользователями Сети и недавнее появление Ольги Серябкиной на публике. Во время выступления звезда выбрала наряд свободного кроя.
Россияне заметили у исполнительницы довольно большой животик. Предполагается, что вокалистка находится на поздних сроках беременности. Дело в том, что Ольга Серябкина осенью 2020 года сочеталась браком с бизнесменом Георгием Начкебия. Телеграм-канал "Курятник" написал о том, что, если вокалистка специально не формирует вокруг себя инфоповоды, то ее можно поздравить.
Если данные об интересном положении певицы будут подтверждены, то дитя для нее станет первым. До этого пара пополнение в семье не планировала. Во всяком случае, супруги не говорили об этом официально. Ольга Серябкина заявляла, что не хочет пока покидать сцену.
Примечательно, что Начкебия долгое время был концертным директором звезды. В какой-то момент отношения с Ольгой Серябкиной у него переросли из профессиональных в любовные.
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