Лазарев публично разрыдался на всю страну: Довела молодая

Недавно появились трогательные кадры выступления одной из звезд шоу "Ну-ка, все вместе!". Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции.

Артист много работал всю свою жизнь и продолжает удивлять поклонников. Он не только часто выпускает новые клипы и песни, которые занимают первые места в главных рейтингах, но и часто появляется на телевидении. Так, исполнитель входит в состав жюри популярной музыкальной программы "Ну-ка, все вместе!".

Одна из восходящих звезд передачи особенно покорила его на съемках. Ксения Бахчалова растрогала многих, но Сергей Лазарев не смог сдержать слез. Видео не только появилось в социальных сетях, но и попало в рекламу шоу. Как сообщает РИА ФАН, артист сам признался: сдержать слезы было невозможно не только для него, но и для многих коллег. "Ангельское пение удивительной Ксении", – заявил он.

Исполнитель подчеркнул, что выступление молодой коллеги он уже слышал, но каждый раз будто переживал все эмоции заново. Он сообщил, что болел за певицу все время и бесконечно счастлив, что ее творчество так высоко оценили. Теперь поклонников Лазарева ожидает еще одна радостная новость.

Оказалось, что активный Сергей Лазарев присоединился к очередному шоу. В проекте "Новые танцы" он теперь работает вместе с супругой Павла Воли и прославленной гимнасткой, Ляйсан Утяшевой, а также с хореографом Мигелем.

