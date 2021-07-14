"Я это не могла пропустить": Васильева ответила на слухи о романе с женатым Гаркалиным

Татьяна Васильева прокомментировала слухи о романе с коллегой по цеху.

Долгое время ходили слухи, что звезду отечественного кино и сериалов Татьяну Васильеву связывают романтические отношения с актером Валерием Гаркалиным. Знаменитости сами провоцировали сплетни об интрижке, постоянно появляясь вместе на публике.

В свежем интервью Татьяна Васильева призналась, что была влюблена в коллегу по цеху. Васильева и Гаркалин познакомились в Ялте много лет назад. В те годы, по словам артистки, Валерий был невероятно привлекательным. "Я это не могла пропустить", – подчеркнула Татьяна.

Между тем, как утверждает знаменитость, романа с Гаркалиным у нее никогда не было. Валерий был счастлив в браке и об этом знали все. Знаменитости добрые друзья и родные друг другу люди.

Татьяна Васильева и Валерий Гаркалин плечом к плечу прошли многое. Однажды на гастролях за рубежом знаменитостей обманул продюсер. Артисты получили только часть от обещанного гонорара. Валерий тогда вышел из себя. Взбешенный актер выкидывал полученные деньги прямо в зрительный зал. Татьяне пришлось собирать купюры у сцены. Следующий спектакль артисты вообще играли бесплатно.

Был еще один странный эпизод. Однажды Валерий Гаркалин и Татьяна Васильева играли двенадцатичасовой спектакль для сотрудников милиции. Стражи порядка отмечали профессиональный праздник. Мероприятие проходило в огромном Дворце культуры. Сотрудники правоохранительных органов напились в стельку.

Гаркалин и Василева играли постельный момент. Татьяна была в нижнем белье, а Валерий голый, но в носках. В какой-то момент у авансцены появилась женщина в сильном подпитии. Она что есть силы выкрикивала имя мужа, которого, видимо, потеряла. "Вася, где ты?" – орала дама. В конце концов Василий нашелся. Он громко обратился к Гаркалину. Мужчина посоветовал актеру снять носки, чтобы "все получилось".