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Сериалы
"Я это не могла пропустить": Васильева ответила на слухи о романе с женатым Гаркалиным

"Я это не могла пропустить": Васильева ответила на слухи о романе с женатым Гаркалиным

Татьяна Васильева прокомментировала слухи о романе с коллегой по цеху.
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Долгое время ходили слухи, что звезду отечественного кино и сериалов Татьяну Васильеву связывают романтические отношения с актером Валерием Гаркалиным. Знаменитости сами провоцировали сплетни об интрижке, постоянно появляясь вместе на публике.

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 Валерий Борисович Гаркалин

Валерий Борисович Гаркалин актер

В свежем интервью Татьяна Васильева призналась, что была влюблена в коллегу по цеху. Васильева и Гаркалин познакомились в Ялте много лет назад. В те годы, по словам артистки, Валерий был невероятно привлекательным. "Я это не могла пропустить", – подчеркнула Татьяна.

Между тем, как утверждает знаменитость, романа с Гаркалиным у нее никогда не было. Валерий был счастлив в браке и об этом знали все. Знаменитости добрые друзья и родные друг другу люди.

Татьяна Васильева и Валерий Гаркалин плечом к плечу прошли многое. Однажды на гастролях за рубежом знаменитостей обманул продюсер. Артисты получили только часть от обещанного гонорара. Валерий тогда вышел из себя. Взбешенный актер выкидывал полученные деньги прямо в зрительный зал. Татьяне пришлось собирать купюры у сцены. Следующий спектакль артисты вообще играли бесплатно.

Был еще один странный эпизод. Однажды Валерий Гаркалин и Татьяна Васильева играли двенадцатичасовой спектакль для сотрудников милиции. Стражи порядка отмечали профессиональный праздник. Мероприятие проходило в огромном Дворце культуры. Сотрудники правоохранительных органов напились в стельку.

Гаркалин и Василева играли постельный момент. Татьяна была в нижнем белье, а Валерий голый, но в носках. В какой-то момент у авансцены появилась женщина в сильном подпитии. Она что есть силы выкрикивала имя мужа, которого, видимо, потеряла. "Вася, где ты?" – орала дама. В конце концов Василий нашелся. Он громко обратился к Гаркалину. Мужчина посоветовал актеру снять носки, чтобы "все получилось".

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 12:30 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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В каком <цензура> приходится играть ради денег!!!
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