Макеева завила о попытках забеременеть с помощью "маргинального" метода

В мае 2021 года актриса Анастасия Макеева в четвертый раз пошла под венец. Знаменитость стала женой предпринимателя Романа Малькова.
40-летняя артистка много лет мечтает о детях. В одном из интервью Макеева признавалась, что перенесла четыре неудачных попытки экстракорпорального оплодотворения. У Анастасии проблемы с репродуктивным здоровьем – в ее яичниках не созревает достаточное количество фолликулов, поэтому беременность не наступает.
Анастасия и Роман надеются, что в будущем у них появится общий малыш. Теперь Макеева пробует методы нетрадиционной медицины. Она и ее избранник обратились к квантовому психологу.
Квантовая психология – это область парапсихологии. Этот метод основан на идее о том, что сознание порождается квантово-волновой активностью мозга. Эту концепцию критикуют многие исследователи. Квантовую психологию относят к маргинальным наукам – она не пользуется доверием научного сообщества.
К квантовому психологу Анастасия Макеева ходила в сопровождении супруга. "Мы сделали диагностику и трансформационную работу", – заявила актриса. По словам знаменитости, ей и ее избраннику предстоит пройти обучение.
Как писали "Дни.ру", у Романа Малькова есть четверо детей от предыдущего брака. Трое младших детей мужчины живут с мамой – Светланой Мальковой. Старший ребенок экс-супругов проживает с Романом и Анастасией. Отметим, с бывшей женой у Малькова перманентный конфликт.
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