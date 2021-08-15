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Сериалы
Макеева завила о попытках забеременеть с помощью "маргинального" метода

Макеева завила о попытках забеременеть с помощью "маргинального" метода

Актриса и ее муж мечтают об общем малыше.
прочитано 619 раз

В мае 2021 года актриса Анастасия Макеева в четвертый раз пошла под венец. Знаменитость стала женой предпринимателя Романа Малькова.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

40-летняя артистка много лет мечтает о детях. В одном из интервью Макеева признавалась, что перенесла четыре неудачных попытки экстракорпорального оплодотворения. У Анастасии проблемы с репродуктивным здоровьем – в ее яичниках не созревает достаточное количество фолликулов, поэтому беременность не наступает.

Анастасия и Роман надеются, что в будущем у них появится общий малыш. Теперь Макеева пробует методы нетрадиционной медицины. Она и ее избранник обратились к квантовому психологу.

Квантовая психология – это область парапсихологии. Этот метод основан на идее о том, что сознание порождается квантово-волновой активностью мозга. Эту концепцию критикуют многие исследователи. Квантовую психологию относят к маргинальным наукам – она не пользуется доверием научного сообщества.

К квантовому психологу Анастасия Макеева ходила в сопровождении супруга. "Мы сделали диагностику и трансформационную работу", – заявила актриса. По словам знаменитости, ей и ее избраннику предстоит пройти обучение.

Как писали "Дни.ру", у Романа Малькова есть четверо детей от предыдущего брака. Трое младших детей мужчины живут с мамой – Светланой Мальковой. Старший ребенок экс-супругов проживает с Романом и Анастасией. Отметим, с бывшей женой у Малькова перманентный конфликт.

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Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 августа 2021, 14:55 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость833714
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Пиар уже начал высасываться из пальца!!! Не зря краснодарская колхозница тренировалась на бобике. Но славно её сделала Света Малькова, опубликовав всю сущность краснодарского юриста-гитариста. Тут же позакрывали все аккаунты, скопом. За..дели!!!!!!!!
Гость829569
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Анастасия, вам просто нужно выбросить на помойку ваши мобильные телефоны если они поддерживают 5 G. Эти устройства своими волнами не дают душам посещать этот мир и входить в тела женщин. Сразу после зачатия не забудьте меня отблагодарить.
Гость829560
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Точно! надо обоим лечиться у психиатра
игорь
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очень просто заиметь ребенка
взять из роддома чужого и воспитывать как своего
Гость830572
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Таким уродам ,как эта пара, бог детей не даст, сколько бы они не старались. За подлость наказывает! А Малькову конечно нужно пройти обучение, видно он до конца не понял, что такое ДЕТИ.
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