Бумеранг? отбившую женатого мужика Макееву настигла страшная участь

39-летняя актриса не смогла скрыть своего тяжелого состояния от поклонников и рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что ее здоровье сильно пошатнулось. Находясь в расстроенных чувствах, Анастасия Макеева написала:
"Сегодня все сложно, скорая, нет сил, слезы, потеря голоса. Я истощена…"
В подтверждение своих слов актриса опубликовала фото большого количества лекарств, которые ей понадобились для восстановления. Знаменитость не стала объяснять, что именно с ней произошло, но взглянув на названия медикаментов, подписчики догадались, что у звезды нервный срыв, вызванный сильным стрессом.
Кто-то из поклонников также предположил, что страшная участь могла настигнуть актрису из-за того, что творится в ее личной жизни. Построив собственное счастье с Романом Мальковым, Анастасия Макеева вольно или невольно разрушила счастье его бывшей жены и детей. Возможно, зло просто вернулось к ней бумерангом.
Впрочем, некоторые подписчики заподозрили, что артистка просто может быть беременной. В любом случае звезде пожелали больше отдыхать, думать о хорошем и поскорее восстановиться. Сама Анастасия Макеева не стала комментировать ни одну из версий. Судя по тому, что сегодня она вновь записывает Сторис, женщине уже несколько легче.
Ранее Анастасия Макеева говорила о желании стать матерью и даже заявила о попытках забеременеть с помощью "маргинального" метода.
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