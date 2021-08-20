"Ты кто такая?": Винер-Усманова выставила Кабаеву за дверь

Первая встреча со знаменитой наставницей у юной гимнастки выдалась очень стрессовой. Она чуть не стала провалом для Алины Кабаевой.
На заре своей спортивной карьеры девочка испугалась будущей наставницы, которая разгневалась из-за
незваной гостьи. О том инциденте поведала советская гимнастка Венера Зарипова, которая привела Алину Кабаева на ту важную встречу.
По словам спортсменки, будущая звезда в то время была полненькой. Ирина Винер-Усманова, увидев девочку, закричала на нее: "Ты кто такая? Вон отсюда!". Зарипова отметила, что это было нормальным поведением для строгого тренера, и многие знали о ее крутом нраве и непростом характере.
От услышанного скромная и ранимая девочка в ужасе забилась в угол и расплакалась. Тогда ребенка забрали с тренировки, но вскоре зарипова снова привела Алину Кабаеву к наставнице. После демонстрации своих навыков будущая звезда получила одобрение требовательного тренера.
Позже Алина Кабаева оправдала возложенные на нее надежды. Она стала олимпийской чемпионкой. После ухода из спорта Алина Кабаева редко появляется в свете и не рассказывает о своей личной жизни.
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