Скрывает детей? Что известно о личной жизни Кабаевой

Алина Кабаева тщательно скрывает подробности частной жизни, из-за чего в Сети то и дело появляются разные слухи.

С прошлого года гимнастка и вовсе перестала выходить в свет. Ее жизнь можно сравнить с затворничеством. Кроме самых близких друзей и родных о личной жизни спортсменки практически никто не знает.

В мае 2020 года Алина Кабаева сообщила, что находится дома с семьей, стараясь не появляться на людях из-за пандемии коронавируса. Якобы она ни от кого не скрывается, а лишь следует рекомендациям медиков.

Спортсменка говорила о том, что трудится в дистанционном режиме из дома. А вот реагировать на слухи о муже и детях знаменитость не торопится. Из-за этого поклонники строят самые фантастические версии на эту тему.

Так, два года назад в СМИ появилась информация о том, что Алина Кабаева родила двойню. Источником этих данных послужила женщина, которая якобы в то же время была в роддоме. Однако официального подтверждения эти слухи не нашли. При этом фанаты гимнастки заметили, что именно после того момента Алина Кабаева совсем перестала появляться на публике.

По данным анонимных источников, все время теперь у звезды спорта уходит на семью и работу. Известно, что у Алины Кабаевой есть благотворительный фонд. Также она является организатором детского фестиваля художественной гимнастики и председателем совета директоров «Национальной медиа группы».

В свое время поговаривали, что у Алины Кабаевой роман с капитаном милиции. Якобы влюбленные должны были пожениться, но в 2006 году разошлись. Сегодня спортсменка личную жизнь не афиширует. Однако досужие папарацци якобы видели на ее пальце обручальное кольцо.