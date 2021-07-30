Всплыли факты о голодном детстве Кабаевой

Своих подопечных педагог считает дочерьми, а ученицы трогательно называют ее мамой. И это вполне заслуженно, ведь Ирина Винер-Усманова заботится о них, как о родных.
Многие воспитанницы живут в доме прославленного тренера. Она их кормит и покупает вещи. Даже в трудные времена педагог не жалела на девочек денег. Так, Ирина Винер-Усманова угощала юных гимнасток дефицитными крабами и икрой в 80-е годы.
Но такие деликатесы ели не все. Например, Алину Кабаеву педагогу приходилось практически морить голодом. Тренер объяснила, что девушка, в отличие от других спортсменок, всегда была склонна к полноте.
По словам Ирины Винер-Усмановой Бог наградил Алину Кабаеву огромным талантом, красотой и сильным характером, но взамен дал ей проблемы с лишним весом. Тренер отметила, что из-за этого девушка всегда вела полуголодное существование.
Сегодня Алина Кабаева ведет закрытую жизнь. Она тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз и ушей, из-за чего в Сети время от времени рождаются самые фантастические слухи. Так, ранее появилась информация о том, что спортсменка якобы родила двоих детей. Однако официально она не подтвердилась.
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