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Шоу-бизнес
Гагарина поставила жирную точку в отношениях с Исхаковым: Чувствую себя свободной

Гагарина поставила жирную точку в отношениях с Исхаковым: Чувствую себя свободной

Полина Гагарина представила клип к своей новой песне. Многие увидели в ее словах скрытый подтекст.
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Артистка рассказала, что в начале лета решила для себя, что теперь отказывается страдать. Именно тогда она задумалась о новой песне, но помнила, что каждая композиция для нее обычно становится пророческой. Именно поэтому она решила создать нечто совсем непохожее на все то, что было раньше.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

По словам Полины Гагариной, именно песня "Вчера" стала своего рода чертой, отделяющей все то, что было до. "Чувствую себя свободной", – призналась знаменитость. Она подчеркнула, что осознала многие вещи и ощущает себя более уверенной, а также упомянула: теперь в ее жизни наступил совсем новый этап. Многие поклонники подумали, что речь идет о жирной точке в отношениях с Дмитрием Исхаковым и, возможно, новом бурном романе. Однако пока артистка не подтвердила эту информацию.

Исполнительница рассказала, что клип является ее портретом. Она подчеркнула, что он – "дерзкий, сильный, юный, уверенный". Знаменитость рассказала, что Алан Бадоев прочувствовал все перемены, которые произошли с ней и сумел воплотить всю задумку в ролике.

Пользователи поддержали Полину Гагарину. "Шедевр! Нет слов! Это уровень, так свежо! Начало новой эпохи", "Алан – гений, Вы – королева! Браво", "Вы очень крутые, разрыв", "Лучшая Поля", "Шедевр! Высочайший уровень", "Полина божество", "Я в шоке! Это любовь", – прокомментировали поклонники.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 15:27 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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