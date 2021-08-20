Гагарина поставила жирную точку в отношениях с Исхаковым: Чувствую себя свободной

Полина Гагарина представила клип к своей новой песне. Многие увидели в ее словах скрытый подтекст.

Артистка рассказала, что в начале лета решила для себя, что теперь отказывается страдать. Именно тогда она задумалась о новой песне, но помнила, что каждая композиция для нее обычно становится пророческой. Именно поэтому она решила создать нечто совсем непохожее на все то, что было раньше.

По словам Полины Гагариной, именно песня "Вчера" стала своего рода чертой, отделяющей все то, что было до. "Чувствую себя свободной", – призналась знаменитость. Она подчеркнула, что осознала многие вещи и ощущает себя более уверенной, а также упомянула: теперь в ее жизни наступил совсем новый этап. Многие поклонники подумали, что речь идет о жирной точке в отношениях с Дмитрием Исхаковым и, возможно, новом бурном романе. Однако пока артистка не подтвердила эту информацию.

Исполнительница рассказала, что клип является ее портретом. Она подчеркнула, что он – "дерзкий, сильный, юный, уверенный". Знаменитость рассказала, что Алан Бадоев прочувствовал все перемены, которые произошли с ней и сумел воплотить всю задумку в ролике.

Пользователи поддержали Полину Гагарину. "Шедевр! Нет слов! Это уровень, так свежо! Начало новой эпохи", "Алан – гений, Вы – королева! Браво", "Вы очень крутые, разрыв", "Лучшая Поля", "Шедевр! Высочайший уровень", "Полина божество", "Я в шоке! Это любовь", – прокомментировали поклонники.