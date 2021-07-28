Психиатр поставил диагноз странно ведущей себя Гагариной

Поклонники обеспокоились состоянием певицы, которая в ролике находится со знакомыми и нараспев произносит различные звуки. Им показалось такое поведение странным.
Врач отметил, что артистка на кадрах не пьяна. Он считает, что у звезды может быть нарушение пищевого поведения или тревожно-депрессивное состояние. Психиатр заявил, что по короткому видео нельзя поставить точный диагноз нельзя.
Вместе с тем, эксперт полагает, что у Полины Гагариной как минимум есть эмоциональное выгорание. Также Василий Шуров констатировал, что исполнительница сильно истощена в погоне за стройной фигурой. По его мнению, сейчас артистка в таком состоянии, что у нее пропадает аппетит.
Кроме того, медик отметил, что развод с супругом тоже мог негативно сказать на эмоциональном состоянии артистки. По словам врача, в ролике Полина Гагарина не похожа на себя, ведь обычно она ведет себя более сдержанно и серьезно.
Напомним, точную причину развода с фотографом Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина не называла. Поговаривают, муж чересчур контролировал певицу, желая, чтобы та сидела дома и занималась детьми, а выходила лишь на работу. Также ходят слухи, что вероятным поводом расставания стал разный доход пары. Артистка зарабатывала намного больше супруга.
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