"Загнанная женщина ломается": Гагарина намекнула на причину развода с Исхаковым

Певица Полина Гагарина призналась, что периодически терзается чувством вины. Артистка уверена, что многие работающие женщины испытывают похожие проблемы, когда с трудом находят время для семьи.
Чувство вины, считает Гагарина, с годами перерастает в тревожность, нервозность, неуверенность в себе, зацикленность. Иногда, усугубляясь, эти психологические проблемы провоцируют возникновение серьезных болезней.
По словам Гагариной, работающие женщины не посвящают времени себе. Более того, они стыдятся даже мысли о том, что можно поставить собственные интересы во главу угла.
"Ведь если у меня есть свободное время, я должна отдать его детям, в каком бы состоянии я ни была", – поделилась вокалистка в личном инстаграм-аккаунте. Кроме того, необходимо где-то находить силы, чтобы давать тепло и любовь супругу и маме. Родные всегда ждут внимания артистки.
Полина Гагарина отметила, что дико устает на работе. Перелеты, стрессовые встречи, большая ответственность – все это лишает ее сил.
Вокалистка пришла к выводу, что "загнанная женщина" в итоге остается у разбитого корыта. "Под грузом вечного "должна" однажды просто ломается", – рассудила знаменитость.
Напомним, вокалистка Полина Гагарина более шести лет была женой фотографа Дмитрия Исхакова. В этом браке у певицы родилась дочь Мия. О том, почему распался этот союз, знаменитость не рассказывает. Откровения артистки о чувстве вины пролили свет на проблемы, с которыми столкнулись Дмитрий и Полина. Возможно, знаменитость устала от этих отношений, считают пользователи Сети.
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