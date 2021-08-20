Известная актриса страстно схватилась за аппетитные яблочки Стриженовой

В соцсети Екатерина Стриженова показала ролик, на котором сняла себя вместе с артисткой. В кадре Ольга Машная крепко держит корзину с яблоками, собранными в саду у подруги.
Знаменитость поделилась оригинальным рецептом помидоров в яблочном соку. Россиян заинтересовал рассказ актрисы, и они принялись разузнавать детали по ингредиентам.
Фолловеры осыпали Екатерину Стриженову и Ольгу Машную комплиментами, а также восхитились урожаю звезды Первого канала. Подписчики назвали яблочки Стриженовой очень аппетитными. Оказалось, что этот сорт называется Белый налив.
Поклонники Ольги Машной обрадовались, что наконец-то увидели ее. Ведь в последнее время актрису редко можно увидеть на экране, хотя раньше артистка была очень популярна.
Что касается Екатерины Стриженовой то в свои 53 года она прекрасно выглядит, поскольку тщательно следит за внешностью. Она рассказывала, что как правило ее уход за лицом ограничивается коллагеновой маской и патчами по утрам.
Раз в полгода ведущая делает уколы "красоты" и ложится под лучи омолаживающего лазера.
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