Следы от инъекций не заметны: Стриженова восхитила молодостью и красотой

Екатерина Стриженова потрясающе выглядит.

Телеведущая Екатерина Стриженова тщательно следит за внешностью. 53-летняя знаменитость выглядит намного моложе своих лет.

Как однажды призналась телеведущая, производить какие-либо сложные манипуляции с лицом из-за ежедневных эфиров она не может. После большинства аппаратных процедур требуется период восстановления. Чаще всего уход ограничивается коллагеновой маской и патчами по утрам.

Раз в полгода Стриженова делает уколы "красоты" и ложится под лучи омолаживающего лазера. Косметолога Екатерина посещает по пятницам, чтобы к понедельнику следы от инъекций стали не так заметны.

В личном микроблоге Екатерина Стриженова похвасталась потрясающим внешним видом. Теледива записала видео, в котором крутится перед камерой. Знаменитость облачена в длинное бежевое платье. Наряд подчеркнул точеную талию Екатерины. В руках у Стриженовой огромный букет роз.

Подписчики осыпали телеведущую комплиментами. От вида Екатерины Стриженовой у некоторых пользователей Сети перехватило дыхание.

"На мой взгляд, самая прекрасная российская телеведущая! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Катюшка, ты шикарно выглядишь.👍👍💞💞😘😘 Красавица ❤️❤️💐💐💐", "Только зачем то сильно исхудала, шейка такая тоненькая", "Вы очень нежная и женственная. Оставайтесь всегда такой❤️", – отмечают интернет-пользователи.