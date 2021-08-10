Лицо объявившего об уходе Корчевникова перекосило

Российский телеведущий Борис Корчевников появился в эфире без грима. Россияне пришли в ужас.

Ведущего программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" Бориса Корчевникова обожают телезрители. Генеральный продюсер телеканала "Спас" всегда в присущей ему манере с теплом и спокойствием ведет со своими гостями беседы, умеет раскрыть душу человека и вывести его на самый откровенный разговор.

Когда в 2015 году в СМИ попала информация о том, что у Корчевникова в голове обнаружили опухоль, россияне вздрогнули. Поклонники молились за исцеление ведущего и, кажется, болезнь отступила... После операции Корчевников хоть и не восстановился полностью, но продолжает работать, дарить людям улыбки и трогать их сердца.

Конечно, болезнь не лучшим образом отразилась на внешности красавчика Бориса Корчевникова. Сначала он поправился, потом похудел, но стал страдать от отеков. Его слух стал ухудшаться.

Перед каждым эфиром Корчевникова гримируют. В своем "Инстаграм" он часто предстает без прикрас, чем нимало пугает фанатов.

10 августа Борис Корчевников принял участие в прямом эфире телеканала "Спас" в "Инстаграм". Он побеседовал со святым отцом Дамаскином на тему восстановления храма в городе Старица.

Фанаты ведущего заметили, что лицо Корчевникова перекосило, а один глаз распух. Он казался болезненным и уставшим.

Ранее "Дни.ру" писали, что Борис Корчевников заговорил о завершении своей карьеры на телевидении. Судя по всему, любимцу миллионов тяжело справляться с непростой работой ведущего.