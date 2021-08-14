"Вот поэтому не женат до сих пор": раскрыта причина одиночества красавца Корчевникова

Уже на протяжении многих лет Борис Корчевников одинок. Он верит, что однажды встретит "ту самую".

Российский телеведущий Борис Корчевников холост вот уже много лет. Он не встретил женщину своей мечты, но не оставляет надежд, что вскоре познакомится со своей будущей супругой.

В гости в "Судьбу человека" на канале "Россия-1", ведущим которого и является Борис, пришел Родион – сын знаменитого певца и музыканта Олега Газманова.

Молодой артист поделился секретами из свой личной жизни. Так, зрители узнали, что наследник Газманова приводил своих девушек домой, чтобы его мама могла их оценить. Часто она относилась к красавицам слишком критически и не всегда поддерживала выбор любимого сына.

Возможно, он все еще не женат именно по этой причине. Если бы не строгое мнение его матери, Родион уже сделал бы предложение руки и сердца одной из своих избранниц.

"Я тоже водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор" – поддержал беседу 39-летний Корчевников.

Он с улыбкой вел разговор и понимающе кивал на высказывания своего собеседника, так как полностью понимал его. Он сам оказался в такой же ситуации.

Напомним, что давно стало известно, что Борис расстался с Анной-Сесиль Свердловой – актрисой. Он очень любил девушку и разрыв оказался для него слишком тяжелым временем. Он признается, что благодарен своей бывшей за многое и вспоминает о ней только с теплом.

Познакомилась пара в храме. Тогда Корчевников только начал посещать его. Анна-Сесиль сразу покорила его своей красотой и отношением к вере.

Но в личной жизни телеведущего все не так плохо. Один из его гостей сделал предсказание.

"У вас будет ребенок в 43 года" –предположила актриса Анна Уколова.

Также она дала понять, что с радостью бы стала крестной для будущего ребенка Бориса.