По стопам Чеховой: Макеева решилась на кардинальные перемены

Анастасия Макеева посетила салон красоты и сменила имидж.

39-летней актрисе захотелось в жизни перемен, и начала она, как это водится у женщин, с внешности. Знаменитость сделала короткую стрижку и покрасила волосы на несколько тонов темнее. Из салона Анастасия Макеева вышла довольной.

"Мне дико нравится легкость моих волос и настроение клевое," – поделилась звезда с поклонниками.



Как сообщило издание "Вокруг ТВ", опубликовавшее фото сменившей имидж брюнетки, сама себе актриса невольно напомнила Викторию Бекхэм или Анфису Чехову, но это ее нисколько не смутило. Кто бы из знаменитостей ни вдохновил брюнетку на эти изменения, они ей определенно нравятся. Супругу актрисы Роману Малькову перемены во внешности жены тоже пришлись по душе. Он посчитал, что с новой прической его возлюбленная стала выглядеть даже моложе.

Раньше всеми переменами во внешности и в жизни вообще Анастасия Макеева делилась с широкой аудиторией в своем инстаграм-аккаунте. Однако недавно актриса решила закрыть свою страницу и впредь пускать туда только определенный круг лиц. Звезда объяснила свое решение тем, что у нее появилось слишком много хейтеров, которые развели настоящую травлю в Сети.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что опасающейся за жизнь Анастасии Макеевой даже понадобилась охрана.