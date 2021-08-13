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Шоу-бизнес
По стопам Чеховой: Макеева решилась на кардинальные перемены

По стопам Чеховой: Макеева решилась на кардинальные перемены

Анастасия Макеева посетила салон красоты и сменила имидж.
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39-летней актрисе захотелось в жизни перемен, и начала она, как это водится у женщин, с внешности. Знаменитость сделала короткую стрижку и покрасила волосы на несколько тонов темнее. Из салона Анастасия Макеева вышла довольной.

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Опасающейся за жизнь Макеевой потребовалась охрана

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

"Мне дико нравится легкость моих волос и настроение клевое," – поделилась звезда с поклонниками.

Как сообщило издание "Вокруг ТВ", опубликовавшее фото сменившей имидж брюнетки, сама себе актриса невольно напомнила Викторию Бекхэм или Анфису Чехову, но это ее нисколько не смутило. Кто бы из знаменитостей ни вдохновил брюнетку на эти изменения, они ей определенно нравятся. Супругу актрисы Роману Малькову перемены во внешности жены тоже пришлись по душе. Он посчитал, что с новой прической его возлюбленная стала выглядеть даже моложе.

Раньше всеми переменами во внешности и в жизни вообще Анастасия Макеева делилась с широкой аудиторией в своем инстаграм-аккаунте. Однако недавно актриса решила закрыть свою страницу и впредь пускать туда только определенный круг лиц. Звезда объяснила свое решение тем, что у нее появилось слишком много хейтеров, которые развели настоящую травлю в Сети.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что опасающейся за жизнь Анастасии Макеевой даже понадобилась охрана.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 21:58 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость832471
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Отвратны - все!!!!!! фрики!!!!!!!
Гость826177
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Гость822603
Когда же этих людей оставят в покое- и пресса и неприятная бывшая- что суждено то и будет- они что- первые и последние , кто развёлся? Бывшая раздувает пургу а вы все реагируете- забыть Малькову- и все уляжется
нaxyй пшла отсюда,псина
Гость822603
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Когда же этих людей оставят в покое- и пресса и неприятная бывшая- что суждено то и будет- они что- первые и последние , кто развёлся? Бывшая раздувает пургу а вы все реагируете- забыть Малькову- и все уляжется
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