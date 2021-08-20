Разбитый Левкин из группы "На-На" страдает от потери близкого человека: Это моя вина

Артист рассказал о потере. Он ответил на вопрос, по какой причине не смог сохранить отношения со своей первой женой, Мариной. Даже дочь в тот момент не удержала отца в семье. Оказалось, что с будущей избранницей исполнитель познакомился на мероприятии. Она пришла на выступление в концертный зал "Россия".
Пара прошла через многое. Владимир Левкин прожил с женщиной около шести лет. Однако именно его популярность изначально стала настоящим камнем преткновения. Уже сейчас знаменитость признается: наследница росла практически без отца. Он был слишком занят и много гастролировал.
Из-за того, что в те непростые времена поддерживать общение на расстоянии представлялось крайне тяжелой задачей, музыкант все меньше контактировал с женой. Помимо всего прочего, он не мог публично говорить о том, что у него есть семья. Как сообщает РИА ФАН, в контракте, заключенном с Бари Алибасовым, был прописан пункт, по которому поклонники должны были думать, что артист холост.
Сейчас Владимир Левкин не скрывает, что расставание с матерью его ребенка было вовсе не случайным. Тогда он встретил свою будущую жену, Оксану, и влюбился. "Это моя вина", – произнес музыкант. Исполнитель искренне жалеет о том, что долгое время не участвовал в жизни дочери.
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