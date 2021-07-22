"Изнасиловал ее у себя дома": Левкин из группы "На-На" рассказал о жутких обвинениях поклонницы

Певец столкнулся с клеветой в свой адрес на пике популярности. Одна из фанаток обвинила артиста в сексуальном насилии и краже огромной суммы.
Владимир Левкин отметил, что на его пути встречались, как правило, адекватные люди. Но инцидент с решившей хайпануть и обогатиться поклонницей он помнит до сих пор. Исполнитель признался, что девушка обвинила его в том, что певец "изнасиловал ее у себя дома", а также своровал из сумочки 300 тысяч долларов.
Навязчивая неадекватная фанатка и позже атаковала Владимира Левкина. Музыкант сумел отнестись к происходящему с иронией, но его мама очень тяжело переживала по поводу обвинений против сына.
Напомним, ранее о сексуальных домогательствах в юности от взрослого актера сообщила на всю страну артистка Елена Проклова. Разгорелся громкий скандал. После интимных откровений на звезду обрушился шквал критики.
Знаменитость жестко отреагировала на нападки, высказавшись о Яне Поплавской, сыгравшей много лет назад Красную Шапочку. Актриса резко критически прокомментировала скандал с Прокловой.
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Как быстрее восстановиться после операции?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести