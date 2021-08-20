Первый раз замужем: 57-летняя Азиза наконец женила на себе молодого итальянца

Певица Азиза наконец стала официальной женой своего страстного итальянского возлюбленного.

57-летняя исполнительница долгое время готовилась к самому значимому событию в своей жизни, и вчера оно состоялась. Российская звезда стала супругой итальянского бизнесмена Алессандро Лортэ, который моложе своей избранницы почти на 20 лет. Разница в возрасте не остановила влюбленных: теперь певица Азиза и ее итальянский поклонник официально муж и жена.

Трогательными свадебными кадрами с торжественной церемонии одной из первых поделилась в "Инстаграме" подруга невесты и владелица Дома моды Аника Керимова. Ее портнихи в кратчайшие сроки сшили для Азизы великолепное подвенечное платье, в котором счастливая певица блистала на церемонии. Несмотря на серьезный возраст, артистка решила не отказываться от традиционного белого платья невесты, украшенного драгоценными камнями. Вместо фаты на голову исполнительница надела оригинальную чалму в цвет платья.

Как сообщил 5-tv.ru, во время свадебной церемонии растроганная невеста не смогла сдержать чувств. После поцелуя с новоиспеченным мужем разволновавшаяся Азиза даже стала смахивать с глаз слезы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что накануне свадьбы с певицей Азизой случилось несчастье, но это не помешало знаменитости пойти под венец и воссоединиться с возлюбленным.