Сбежала от молодого жениха? Азиза всполошила народ накануне свадьбы

Знаменитость начала беспокоиться о том, что не сможет подарить избраннику ребенка. После помолвки звезда стала искать донора яйцеклеток. Азиза уверена, что мужчина не сможет быть счастлив с ней без наследника. Усыновлять дитя певица категорически не хочет, поскольку Алессандро может быть и сам быть биологическим отцом.
Пока поиски яйцеклеток ни к чему не привели, хотя ранее помочь исполнительнице обещали ее племянники. Остальная же родня восприняла это в штыки.
И теперь измотанная артистка, по некоторым данным, решила отменить свадьбу. Своему жениху Азиза сказала, что у нее не выдержали нервы. Итальянец после этого вернулся на Родину.
Программа "Пусть говорят" Первого канала связалась с избранником певицы. Тот же опроверг отмену важного события, заявив, что свадьба просто перенесена на другое число. Алессандро заверил, что любит Азизу и желает быть всегда рядом с ней.
Напомним, ранее жених певицы Азизы рассказал, сколько денег им придется потратить на свадьбу. Пара хочет устроить пышное торжество, ни в чем себе не отказывая.
Популярные темы форума
как удержать мужика?
Как разлюбить бывшего?
Вино и грудное вскармливание
Зависимость от сосудосуживающих средств
Встреча , которая изменила мою жизнь
О чем говорят мужчины
Санкции закончились.
Скандал футболиста Мамаева Павла
Как лечить нервы
что такого в афганистане?