Накануне свадьбы с Азизой случилось несчастье

В преддверии свадебного торжества певица Азиза решила активно заняться спортом.

Совсем скоро 57-летняя исполнительница, наконец, по-настоящему выйдет замуж. Чтобы перед свадьбой сделать свою фигуру еще более прекрасной, а заодно и укрепить здоровье, звезда обратилась к известному фитнес-инструктору. Тренер расписал женщине подробную программу домашних тренировок. Некоторые упражнения оказалось нужно выполнять с гантелями – они-то и стали причиной несчастья, свалившегося на певицу Азизу.

Вместо гантели весом в один килограмм будущая невеста взяла сразу трехкилограммовый снаряд, в результате чего сильно повредила левую руку. Женщину буквально пронзила сильнейшая боль, и она отправилась в травмпункт. Азиза не могла шевелить конечностью и боялась, что сломала руку. Однако рентгеновский снимок упокоил певицу. Медики зафиксировали лишь сильное растяжение связок в двух местах.

Певице рекомендовали носить специальный бандаж. С ним женщина должна ходить несколько недель и даже спать. В комментарии "Собеседнику" Азиза призналась, что это доставляет ей большой дискомфорт, но другого выхода у нее сейчас нет.

Напомним, Азиза в скором времени собирается выйти замуж за своего преданного поклонника – итальянца Алессандро Лортэ. Ранее жених певицы Азизы рассказал, сколько денег им придется потратить на свадьбу.