Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Вторник
10 августа
Лента новостей
16:50
Непредсказуемый и неизлечимый: пережившая рак актриса "Друзей" сражена еще одним страшным недугом
16:30
У Меладзе и Джанабаевой произошел казус с ребенком
16:29
Бешеные деньги: Тимати сказочно озолотился на женщинах из шоу "Холостяк"
16:25
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
16:23
"Это немыслимо!": Ахеджакову атаковали после спектакля с пьяной вдовой на могиле офицера
16:23
Мужа Седоковой вывели на чистую воду после слухов о разводе: Обманывает
16:12
Под Курганом силовики нашли убийц женщины
16:11
"Свадьба. День второй": облаченная в белое платье звезда сериала "Чики" вызвала недоумение
15:46
Космические суммы: сколько должен выплатить Большой театр Анастасии Волочковой
15:44
Требует алименты: Алана кричит о попытке Мамаева отнять у нее ребенка
15:35
В "черном списке": Задолжавший государству Киркоров сбежал из России
15:27
Обнародовано фото сына Ароновой от покойного возлюбленного: Как похожи
15:27
Врач прогнал заглядывающую в промежность подруги Дженнифер Энистон
15:25
В Магнитогорске сожгли дорогую машину известного бизнесмена
14:54
В королевской семье Великобритании разразился скандал с изнасилованием
14:47
Ну и дела: Пнувшую любовника 71-летнюю Бабкину разнес психиатр
14:46
Пустомеля и "вечная" любовница: умерла звезда латиноамериканских сериалов
14:44
Развод в 60 и 20-летняя жена: как сложилась судьба звезды "Пяти вечеров" Любшина
14:15
Зеленский боится проиграть из-за страха перед Путиным – эксперт Цеков
13:56
"Все на одно лицо": Петров поразил снимком с родней на кухне
13:52
"Я умру скоро": Рыжий из "Иванушек" обречен на муки
13:46
"На волосок от смерти": сжираемый раком известный ведущий рассказал о жутких побочках химии
13:40
В подмосковном Солнечногорске в результате пожара погиб ребенок
13:32
Иссохший и голый: появление Малахова ошарашило россиян
13:11
На тренировочных сборах в Ростовской области отравились 30 детей
13:09
Бомжи обобрали опустившегося от нищеты и голода отца жирующего Пьехи
13:00
Бондарчук родила третьего ребенка
12:57
40-летняя звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" родила сына
12:46
Вернувшуюся с того света МакSим ждет тяжелое будущее: Врач раскрыл тайну
12:46
Не рак: вскрылась причина смерти звезды "Моей прекрасной няни"
12:27
Всплыли детали состояния тяжелобольной Светличной: Родные бросили?
12:21
Зажавшая стакан в руке Климова исполнила жаркий танец на столе
12:15
Стоцкая засветилась на Мальдивах с новым любовником
12:12
"Подмешивал ей в алкоголь вещества для потери рассудка": друг о роковой роли мужа в смерти Легкоступовой
12:00
Политолог Березовец: Лукашенко не собирается признавать Крым российским
11:58
За сутки в России выявили 21 378 новых случаев ковида
11:52
"Бедненький": народ взвыл после новости об уходе больного Корчевникова
11:29
Пять месяцев доводила всех: названа причина неадекватного поведения Николь Кидман
11:28
Полицейский в Пермском крае вывалился из служебной машины
11:16
Ургант побил упавшего Малахова
11:04
В Самаре насмерть сбили пешехода у ТЦ "Колизей"
10:51
Дочери звезд отечественных сериалов потребовалась сложная операция
10:46
Буйный мужчина порезал двух пенсионеров в Петербургской больнице
10:15
Чипирование преступников и ускоренные услуги: предприниматель Давыдов назвал 20 способов улучшить жизнь россиян
10:12
Изувеченная Асмус обратилась к публике: Гарик вернулся
10:10
Страшное дело: ушедшая Слава побила умершую от сепсиса Началову
10:02
Угрожал взрывом: Житель Приморья попытался ограбить банк
09:56
Лукашенко призвал наказать Зеленского
09:40
В Новой Москве 16-летняя девушка без прав разбилась на машине
09:30
Порола его нещадно: умерла воспитательница кота Фаины Раневской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гей-парад под видом концерта: Бузова в трусах блудницы устроила вакханалию в море похоти и алкоголя
Закапывали живьем с усопшим мужем: травлю Алентовой связали с жутким первобытным обрядом
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
В скандал мужа Макеевой с алиментами влезла теща
Истощенная Кабаева вышла на связь после таинственного исчезновения: Вопиющий случай
"Не имеет никакого права": Кабаева набросилась на Утяшеву из-за возмутительной фразы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Мужа Седоковой вывели на чистую воду после слухов о разводе: Обманывает

Мужа Седоковой вывели на чистую воду после слухов о разводе: Обманывает

Поклонники Анны Седоковой волнуются за отношения певицы. Некоторые из них до сих пор считают, что в ее семье наметился разлад.
прочитано 204 раза

Не так давно стало известно, что супруг артистки, Янис Тимма, отправляется в США в гордом одиночестве, чтобы разрешить карьерные вопросы. Сама певица отказалась ехать с ним, так как здесь у нее много работы. Незадолго до этих событий звезда рассказала, что мужу уже год не выплачивают зарплату, но она любит его вовсе не за материальное состояние и готова помогать во всем.

ПО ТЕМЕ

"Аня, тебя только тарабанить": Седокова в откровенном купальнике взялась за старое

"Слишком много боли": Седокова откровенно об отсудившем ребенка бывшем муже

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Анна Седокова быстро отреагировала на возмущенные возгласы подписчиков и рассказала, что у них с возлюбленным все хорошо. По словам знаменитости, вместе они могут пережить все, а все те, кто не верят, просто хотят убедить себя в том, что любви нет. Сама артистка верит, что любить может каждый, и это прекрасное чувство.

Таролог Людмила Дали полагает, что певице не стоит расслабляться. По ее мнению, дела у знаменитости якобы обстоят не очень хорошо, а впереди лишь еще большие неприятности. Она предсказала звезде новые проблемы в отношениях, которые будут происходить из-за нечта материального. Эксперт верит: Анна просто многое скрывает от широкой публики.

Специалист отметила, что скорее всего Анна Седокова не хочет рассказать поклонникам все, а муж якобы и вовсе "обманывает ее саму". По мнению Людмилы, Янис Тимма "достоин осуждения". Однако она предсказала, что скоро в жизни певицы появится хороший человек, который поможет ей вырваться из порочного круга.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 16:23 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

257896
Пожаловаться Ответить
прилипла как банный лист к <цензура> эта страшная седокова, бедный Тимма, какой он по счету у нее, неужели не смог найти себе достойную молодую очаровательную девушку
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Истощенная Кабаева вышла на связь после таинственного исчезновения: Вопиющий случай

На пальце замечено кольцо
Шоу-бизнес

Изувеченная Асмус обратилась к публике: Гарик вернулся

У нее перебинтована голова
Шоу-бизнес

Не рак: вскрылась причина смерти звезды "Моей прекрасной няни"

Что убило любимую актрису
Шоу-бизнес

Вернувшуюся с того света МакSим ждет тяжелое будущее: Врач раскрыл тайну

Карьеру придется оставить

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+