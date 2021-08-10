Мужа Седоковой вывели на чистую воду после слухов о разводе: Обманывает

Поклонники Анны Седоковой волнуются за отношения певицы. Некоторые из них до сих пор считают, что в ее семье наметился разлад.

Не так давно стало известно, что супруг артистки, Янис Тимма, отправляется в США в гордом одиночестве, чтобы разрешить карьерные вопросы. Сама певица отказалась ехать с ним, так как здесь у нее много работы. Незадолго до этих событий звезда рассказала, что мужу уже год не выплачивают зарплату, но она любит его вовсе не за материальное состояние и готова помогать во всем.

Анна Седокова быстро отреагировала на возмущенные возгласы подписчиков и рассказала, что у них с возлюбленным все хорошо. По словам знаменитости, вместе они могут пережить все, а все те, кто не верят, просто хотят убедить себя в том, что любви нет. Сама артистка верит, что любить может каждый, и это прекрасное чувство.

Таролог Людмила Дали полагает, что певице не стоит расслабляться. По ее мнению, дела у знаменитости якобы обстоят не очень хорошо, а впереди лишь еще большие неприятности. Она предсказала звезде новые проблемы в отношениях, которые будут происходить из-за нечта материального. Эксперт верит: Анна просто многое скрывает от широкой публики.

Специалист отметила, что скорее всего Анна Седокова не хочет рассказать поклонникам все, а муж якобы и вовсе "обманывает ее саму". По мнению Людмилы, Янис Тимма "достоин осуждения". Однако она предсказала, что скоро в жизни певицы появится хороший человек, который поможет ей вырваться из порочного круга.

