Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо

Недавно Лариса Долина сильно похудела. Поклонники каждый день восторгаются внешним видом знаменитости, но находятся и те, кто критикуют ее за излишнюю откровенность. Артистка объявила войну недоброжелателям.

Сейчас знаменитость приехала в Сочи, чтобы принять участие в фестивале "Новая волна". Она рассказала о том, что готовится к выступлению, но не забывает и об отдыхе. Во время сборов на пляж артистка сняла видео, на котором танцует под современную музыку. Лариса Александровна предстала перед публикой в топе с открытой спиной и коротких ярких шортах.

Выглядела звезда крайне расслабленно. На ее голове красовался высокий хвост, а на ногах были шлепки. Мелодия настолько взбудоражила и очаровала ее, что Лариса Долина пустилась в пляс. Многие увидели некий не совсем корректный подтекст в ее движениях. Видимо, предчувствуя всплеск негодования, артистка иронично подписала пост: "Привет, хейтеры!". Уже несколько дней она активно сражается с жестокими комментаторами.

Некоторые недоброжелатели все же отметили, что ее возраст уже не позволяет носить такие открытые вещи и исполнять такие откровенные танцы. "Уровень эстетики падает ниже плинтуса", "Испанский стыд", "Ну, зачем крутить то всем дряхлым, когда тебе 150", "Безвкусица имеет пределы, но в данном случае это правило не действует", "Сгорела?", "Последняя гастроль", "Рубрика "просроченное мясо"", – ответили хейтеры Ларисы Александровны на приветствие.

Поклонники же попытались поспорить с недоброжелателями. Они засыпали кумира комплиментами. "Невозможно оторвать глаз, какая заводная", "Супер! Обожаю Вас", "Ну, просто бомбита!", "Я Вас обожаю, пример для подражания", "Лучшая в мире, талантище", "Красавица, всем бы так в зрелом возрасте", "Ух, какая женщина", – писали они.

