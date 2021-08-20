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Шоу-бизнес
Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо

Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо

Недавно Лариса Долина сильно похудела. Поклонники каждый день восторгаются внешним видом знаменитости, но находятся и те, кто критикуют ее за излишнюю откровенность. Артистка объявила войну недоброжелателям.
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Сейчас знаменитость приехала в Сочи, чтобы принять участие в фестивале "Новая волна". Она рассказала о том, что готовится к выступлению, но не забывает и об отдыхе. Во время сборов на пляж артистка сняла видео, на котором танцует под современную музыку. Лариса Александровна предстала перед публикой в топе с открытой спиной и коротких ярких шортах.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Выглядела звезда крайне расслабленно. На ее голове красовался высокий хвост, а на ногах были шлепки. Мелодия настолько взбудоражила и очаровала ее, что Лариса Долина пустилась в пляс. Многие увидели некий не совсем корректный подтекст в ее движениях. Видимо, предчувствуя всплеск негодования, артистка иронично подписала пост: "Привет, хейтеры!". Уже несколько дней она активно сражается с жестокими комментаторами.

Некоторые недоброжелатели все же отметили, что ее возраст уже не позволяет носить такие открытые вещи и исполнять такие откровенные танцы. "Уровень эстетики падает ниже плинтуса", "Испанский стыд", "Ну, зачем крутить то всем дряхлым, когда тебе 150", "Безвкусица имеет пределы, но в данном случае это правило не действует", "Сгорела?", "Последняя гастроль", "Рубрика "просроченное мясо"", – ответили хейтеры Ларисы Александровны на приветствие.

Поклонники же попытались поспорить с недоброжелателями. Они засыпали кумира комплиментами. "Невозможно оторвать глаз, какая заводная", "Супер! Обожаю Вас", "Ну, просто бомбита!", "Я Вас обожаю, пример для подражания", "Лучшая в мире, талантище", "Красавица, всем бы так в зрелом возрасте", "Ух, какая женщина", – писали они.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 09:11 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Мария Цветущая
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Жаба глядела в своё отраженье
И раздувалась от восхищенья:
-Ай, да красавица! Ай, хороша!
Сто бородавок как россыпь веснушек!
Что же в царевны берут-то лягушек?
Ну а красавицу взять не спешат?!
Гость826177
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бабка словила деменцию
549721
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мопс он и в Африке мопс, только в нашем случае оооочень старый и дряхлый мопс
1

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