"Прохор Шаляпин лишь бы не увидел": оголившуюся Долину напугали расстройством полового влечения

Находясь на черноморском побережье, народная артистка не сковывает себя обилием одежды. Соответствующим фотоотчетом с отдыха певица делится в своем инстаграм-аккаунте. Сегодня на странице звезды появился новый снимок, на котором Лариса Долина запечатлена в провокационном виде.
На свежем снимке облаченная в раздельный купальник блондинка стоит на террасе своего номера и принимает солнечные ванны. Под фото Лариса Александровна рассказала подписчикам о том, что она меняет дислокацию и отправляется в новый санаторий.
Фолловеры Долиной стали бурно обсуждать смелый снимок. Многие поклонники заметили, что в таком возрасте певице уже не стоит прилюдно оголяться и демонстрировать недостатки своего тела в Сети. Кто-то из ироничных подписчиков Ларисы Александровны заметил:
"Прохор Шаляпин вас лишь бы не увидел в таком наряде, влюбится."
Другие фолловеры присоединились к веселому замечанию и заметили, что такие люди, как Прохор Шаляпин или Гоген Солнцев, страдают расстройством полового влечения, которое характеризуется тягой к лицам пожилого возраста. Ларисе Долиной, решающейся на подобные снимки, стоит опасаться мужчин с подобными расстройствами.
Впрочем, нашлись среди фанатов певицы и те, кто высоко оценил ее стройную фигуру. Преданные поклонники отметили, что выглядит Лариса Долина просто шикарно и вполне может позволить себе снимки в купальнике.
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