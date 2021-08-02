"Короче, пить меньше надо": певица Слава оправдалась за странное поведение

Накануне звезда сделала странное эмоциональное заявление о том, что больше не появится в соцсетях. Теперь же она решила вернуться и исправить опрометчивый поступок.
Артистка заявила в сторис своего инстаграм-аккаунта: "Короче, пить меньше надо... витаминов!". Оказывается, на нее повлияло употребление витамина B, которого, как выяснилось, не хватает ее организму.
У певицы Славы началось агрессивное поведение как побочный эффект. Она рассказала, что впервые узнала о нехватке витамина В много лет назад за границей. Знаменитость добавила, что прекращала его прием, но потом снова витамина, но затем возобновила.
Ранее исполнительница признавалась в плохом душевном самочувствии. Напомним, зимой певица Слава потеряла мать. Женщина скончалась, заболев коронавирусом. Смерть родительницы стала для звезды тяжелой ношей. Знаменитость стала все чаще пить спиртное, чтобы облегчить душу, что привело к зависимости.
Отметим, что певица Слава помогает дочери построить карьеру в шоу-бизнесе. Не так давно звезда разместила ролик с девушкой, на котором они безудержно танцевали.
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