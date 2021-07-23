"Ничего тут такого нет!": дочь оправдала выжравшую Славу

У певицы Славы двое детей от разных мужей – 22-летняя Александра Морозова и 9-летняя Антонина Сланевская. О том, каково это быть дочерью звезды, со старшей наследницей артистки на гала-ужине Fashion Summer Awards поговорил корреспондент "Дни.ру".

Александр Морозова тоже решила связать жизнь со сценой. "Это было наше совместное решение, – уверяет девушка. – Я сейчас даже не помню, кто первым предложил. Но все было не зря, как оказалось".

При этом талантливая дочь Славы, конечно, понимала, что придется трудно. "Я знала, что меня будут сравнивать с мамой, оценивать, но это факт, с которым надо просто смириться", – философски размышляет она.

Некоторое время назад Саша даже иронизировала над своим родством и выступала под псевдонимом "Мамина дочка". "Но потом мы решили, что мне надо стать более самостоятельной не только по жизни, но в выборе артистического имени, позиционировать себя как отдельную личность, – говорит Морозова. – Поэтому я решила взять свое настоящее имя для сцены – Саша Морозова".

Но все равно роль и влияние Славы на талантливую дочь остаются огромными. "Мама мне дает советы, делится своим опытом, является моим наставником, – улыбается звездная наследница. – А вот стиль и образ я продумывая самостоятельно".

При этом, как признается Саша, они с мамой не обращают внимания на клеветников, завистников и сплетни желтой прессы. "Мы в семье все с юмором воспринимаем, – пояснила Морозова. – К тому же мама всегда говорит все, как есть, прямо".

Недавно, кстати, Слава пропустила престижную музыкальную премию, потому что накануне хорошо отметила выпускной у дочери, "Выжрала и проспала!" – смеялась тогда Слава. "Ну и ничего тут такого нет, всякое бывает" – не гневается на нее понимающая дочка.