Заговорившую об изменах Брежневу сняли в ресторане с молодым красавцем

Время от времени певицу атакуют пользователи социальных сетей, спрашивая, почему она не показывает фото с мужем. Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
Свежий клип Веры Брежневой об изменах только подогрел почву для пересудов. Ролик, снятый Аланом Бадоевым, называется "Розовый дым". По сюжету певица влюбляется в горячего мачо, сидит с ним в ресторане, а потом узнает об измене. Это разбивает ей сердце, и она начинает разрушать себя саму.
Внимательные фанаты разглядели немаловажную деталь в клипе. На главном герое клипа были часы Константина Меладзе. Поклонники расценили это как проекцию мужа Брежневой на ситуацию в целом и заподозрили, что пара и впрямь на грани развода.
Вера Брежнева пока не комментирует слухи. Однако в минувшие выходные певица вместе с мужем провела в выходные в Венеции. Очевидно, что пара смогла преодолеть проблемы, если они все-таки были.
Напомним, в 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Константин Меладзе якобы закрутил роман с молодой исполнительницей Эрикой Герцег. Однако тогда данные не получили подтверждения. Вера Брежнева же после этого рассказала поклонникам, что научилась принимать ситуацию такой, какая она есть.
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